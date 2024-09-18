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Жители приграничья в Курской области не могли купить хлеб из-за ударов БПЛА ВСУ

Жители Курской области рассказали, как боялись выходить за хлебом из-за постоянных ударов украинских беспилотников, пишет РИА Новости .

«Дроны целенаправленно били по машинам, по домам. Мы свет почти не включали», — рассказала сотрудница магазина.

Женщина рассказала, как пострадала от удара беспилотника, когда выгружали хлеб.

По ее словам, беспилотник был начинен маленькими железными шариками.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступал против идеи президента Украины Владимира Зеленского о вторжении в Курскую область.