Стало известно, сколько россияне тратят на домашних животных

Банк «Русский Стандарт»: траты на домашних животных выросли на 17% год к году

В первой половине 2025 года средний чек в ветеринарных клиниках вырос до 3 242 руб. с 2 768 руб. годом ранее. А в магазинах для животных увеличился до 1 259 руб. с 1 213 руб. в первой половине 2024 года. В целом средний чек на зоотовары в первой половине 2025 года вырос на 17% относительно прошлого года, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

Как оказалось, женщины чаще мужчин покупают зоотовары и оплачивают ветуслуги, но при этом на более низкие средние чеки. Согласно статистике банка, за первое полугодие 2025 года женщины на 47% чаще мужчин оплачивали ветеринарные услуги и на 43% чаще покупали зоотовары.

При этом в магазинах для животных мужчины в среднем тратят за одну покупку больше женщин — 1 316 руб. против 1 219 руб. Средний чек у мужчин на здоровье питомцев также выше, чем у женщин — 3 605 руб. против 2 994 руб., соответственно.

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», самые высокие средние чеки на ветуслуги в первом полугодии 2025 года оказались у россиян 41-50 лет — 3 839 руб. Далее идут клиенты 51-60 лет (3 166 руб.), 31-40 лет (2 916 руб.) и, наконец, на последнем месте по величине среднего чека — клиенты 21-30 лет (2 292 руб.).

При этом по средним чекам на покупки зоотоваров лидируют россияне 51-60 лет (1 406 руб.). Далее следуют клиенты 41-50 лет (1 306 руб.), 31-40 лет (1 151 руб.), и, наконец, 21-30 лет (1 134 руб.).