«Авантюра»: Залужный был против идеи Зеленского вторгнуться в Курскую область

По информации издания Politico, бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступал против идеи президента Украины Владимира Зеленского о вторжении в Курскую область, сообщает РБК .

Впервые эту идею Зеленский озвучил в начале 2024 года. Украинский президент настаивал на проведении этой операции. План заключался в том, чтобы перейти границу и создать плацдарм, но на этом — все.

Сомнения Залужного были связаны с тем, что президент так и не озвучил дальнейшие решения для ВСУ. Бывший главком чувствовал, что это авантюра. При этом Залужный был не один, кто выступал против курской операции.

Свои сомнения открыто высказывал командир 80-й десантно-штурмовой бригады Украины Эмиль Ишкулов. О его увольнении стало известно в июле этого года. Залужного освободили от должности главкома в феврале. Его назначили послом в Лондоне.

Британское издание Economist ранее сообщило, что вторжением в курское приграничье главком ВСУ Александр Сырский мог избежать отставки. Авторы публикации предполагают, что нынешнему главкому пришлось перестраивать управление армией после отставки Залужного и преодолевать сопротивление офиса Зеленского по поводу мобилизации.