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Вторжением в курское приграничье главком ВСУ Александр Сырский мог избежать отставки, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Economist.

«План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни… Ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения», — указано в статье.

Авторы публикации предполагают, что Сырскому пришлось перестраивать управление армией после отставки Валерия Залужного и преодолевать сопротивление офиса Зеленского по поводу мобилизации.

Ранее Зеленский сообщал о плане ВСУ создать буферную зону в Курской области.

ВСУ атаковали курское приграничье 6 августа, заняв несколько населенных пунктов. Российская армия отражает нападение.