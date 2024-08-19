Зеленский раскрыл план ВСУ в Курской области
Украина намерена создать буферную зону в Курской области
Украина намерена создать буферную зону в Курской области, заявил Владимир Зеленский, его слова цитирует телеканал «360»
Одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России, сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
Ранее он попросил ускорить поставки западного оружия.
Просьба, в первую очередь, была адресована к Вашингтону, Лондону и Парижу.