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Зеленский попросил еще больше западного оружия у США и Европы

Владимир Зеленский попросил еще больше западного оружия у властей США и стран Европы, пигет RT .

«Нужны решения, необходима своевременная поставка объявленных пакетов помощи», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он отдельно отметил, что просьба, в первую очередь, адресована к Вашингтону, Лондону и Парижу.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о частичной денацификации Украины.