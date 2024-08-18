Зеленский обвинил Запад в низких темпах поставок оружия
Зеленский попросил еще больше западного оружия у США и Европы
Владимир Зеленский попросил еще больше западного оружия у властей США и стран Европы, пигет RT.
«Нужны решения, необходима своевременная поставка объявленных пакетов помощи», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он отдельно отметил, что просьба, в первую очередь, адресована к Вашингтону, Лондону и Парижу.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о частичной денацификации Украины.