Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что украинские националисты больше не в тренде и не считаются решающей силой в стране, сообщает «Царьград» .

Белорусский лидер подчеркнул, что Москва «достигла цели СВО по уничтожению неонацистского движения на Украине». На сегодняшний день Киев денацифицирован, считает он.

«Денацифицирована Украина. Есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия».

По словам президента, на Украине еще остается небольшое число радикалов, которых уже не имеют былого влияния.

Лукашенко добавил, что уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого завершился в мае, находится на рекордно низком уровне. Более 70% граждан страны выступают против него, так как из-за действий Киева продолжают гибнуть люди.