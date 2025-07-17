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Комитет ветеринарии изъял коз у хозяина в Бутово

Московский Комитет ветеринарии онфисковал коз у владельца в Бутово. Ранее ведомство обращалось в Зюзинский суд, который в ноябре 2024 года обязал хозяина животных Валерия Аникеева огородить территорию и обустроить помещение для скота, но он не выполнил эти требования, сообщает RT.

Аникеев утверждает, что якобы исполнил все предписания суда.

«Они даже не проверили», — заявил он.

Сейчас он направляется за животными, которых перевозят в спецучреждение, и намерен добиваться их возвращения.

Поводом для иска стали жалобы жителей Бутово, уставших от самовыгульных коз, о которых они сообщали еще в августе 2024 года.

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