Внутри была пенсионерка: огонь охватил жилой дом в Домодедове после удара молнии
Жилой дом загорелся после удара молнии в Домодедове
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В Домодедове жилой дом загорелся после того, как в него ударила молния. Внутри находилась пожилая женщина, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах запечатлено, как здание объяли языки пламени. Над домом виднеется серый дым.
Внутри в момент происшествия находилась пенсионерка. Сосед пришел к ней на помощь и эвакуировал женщину из дома.
На месте происшествия уже работают пожарные.
16 июля молния угодила в подмосковный коттедж. Он вспыхнул как спичка. К счастью, внутри людей не оказалось.