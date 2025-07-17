Внутри была пенсионерка: огонь охватил жилой дом в Домодедове после удара молнии

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Жилой дом загорелся после удара молнии в Домодедове

В Домодедове жилой дом загорелся после того, как в него ударила молния. Внутри находилась пожилая женщина, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах запечатлено, как здание объяли языки пламени. Над домом виднеется серый дым.

Внутри в момент происшествия находилась пенсионерка. Сосед пришел к ней на помощь и эвакуировал женщину из дома.

На месте происшествия уже работают пожарные.

16 июля молния угодила в подмосковный коттедж. Он вспыхнул как спичка. К счастью, внутри людей не оказалось.