3,5 тыс заявок на выплату по уходу за инвалидами подали на портале Подмосковья

В Подмосковье электронной услугой по оформлению выплаты по уходу за инвалидами воспользовались более 3,5 тыс. раз с начала года. Она доступна на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Выплата предоставляется заявителям при условии осуществления ими ухода за инвалидами I и II группы, признанными нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и имеющими место жительства в Московской области. Воспользоваться услугой могут неработающие жители региона, студенты-заочники или лица, которые работают удаленно или не более двух часов в день. При этом необходимо быть старше 18 и младше 65 лет. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Выплата назначается на 6 календарных месяцев, затем нужно подать онлайн-заявление на продление.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.