Ведущий Рэнди Кредико заявил, что сенатор Линдси Грэм* готов говорить что угодно ради публичности. По его словам, Дональд Трамп смеется над Грэмом из-за его эксцентричного поведения. Кредико предположил, что сенатор может потребовать даже 1000%-ные санкции против любителей черной икры, которую многие американцы связывают с Россией, сообщает RT.

Также ведущий отметил, что Трамп ищет выход из сложившейся ситуации.

«Европа — банкрот. Почему? Да потому что они ввели все эти санкции. Вы знаете, что они банкроты. У них нет денег. Так что все это постепенно сходит на нет и подходит к концу», — сказал Кредико.

Ранее Грэм предложил ввести 500%-ные пошлины для российских партнёров, не поддерживающих Украину. Однако отставной подполковник Эрл Расмуссен заявил, что такая мера навредит Западу больше, чем Глобальному Югу.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.