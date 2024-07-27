Жители испанского острова Иль-Аруса организовали подвоз воды к «Штандарту»

Капитан российского учебного судна «Штандарт» Владимир Мартусь рассказал, что пока его парусник стоит на якоре, местные жители острова Иль-Аруса вызвались помочь морякам и организовали подвоз воды и еды к судну, пишет РБК .

Жители небольшого города на острове Иль-Аруса предложили экипажу «Штандарта» помощь в виде подвоза воды и еды на своих рыбацких лодках-платформах.

«Экипаж на шлюпке может спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной. Морские власти Испании собираются прибыть на борт через несколько часов, чтобы обсудить ситуацию», — сообщил моряк.

В настоящее время российский «Штандарт» стоит в бухте возле острова Иль-Арус и ждет разрешения ситуации. Парусник прибыл в Испанию для участия в фестивале, в котором в досанкционные времена принимал неоднократное участие, но в этот раз кораблю запретили входить в порты Италии, а также Франции.