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Днем в четверг над Россией сбили 49 БПЛА ВСУ

В четверг днем дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 49 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей.

Также БПЛА были ликвидированы над Московским регионом и Республикой Крым.

БПЛА были ликвидированы в период с с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Все дроны были самолетного типа.

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