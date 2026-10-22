Тяжелое зрелище: медведица три дня не отходила от погибшего детеныша в ХМАО

В Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югры медвежонок попал под колеса автомобиля, а его мать три дня не отходила от него, сообщает пресс-служба местного Природнадзора .

На место ДТП выехали инспекторы Природнадзора. Но зафиксировать гибель медвежонка оказалось затруднительно.

Дело в том, что мать детеныша в течение трех суток не отходила от его тела и никого не подпускала к нему. Медведица не могла смириться с потерей и снова и снова пыталась оттащить труп подальше от дороги, в лес.

Такая немая отчаянная борьба стала тяжелым зрелищем для местных жителей.

По словам специалистов, медведи стали чаще выходить на трассы из-за остатков пищи, оставленных на обочине. Особенно опасны такие ситуации в темное время суток, когда видимость ограничена, а скорость автомобилей остается высокой. Это повышает риск столкновений с животными.

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