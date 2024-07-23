Mor Glaz: на российском фрегате, который не пустили во Францию, кончается вода

Глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан заявил, что на российском фрегате «Штандарт», который не пустили в порт Франции, катастрофическая ситуация с водой, сообщает РИА Новости .

Сейчас судно стоит на якоре в полукилометре от атлантического побережья Франции из-за того, что ему отказано во входе в порт. На борту 17 моряков из разных стран. Команда даже запустила петицию, чтобы исключить фрегат из черного списка.

По словам Элькана, у команды судна заканчивается вода, а скоро не останется и еды. В дальнейшем ситуация на фрегате будет только усугубляться. Элькан считает, что власти Франции обязаны пропустить «Штандарт» хотя бы для того, чтобы пополнить запасы. Ассоциация продолжит этого добиваться.

Также Элькан назвал эту ситуацию нелегальной. Он даже пообщался с проукраинской ассоциацией, которая добилась принятия санкций в отношении «Штандарта».

Элькан уверен, что ее представители попросту разжигают ненависть, желая уничтожить все русское.