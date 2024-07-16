Жителей Подмосковья приглашают к участию в новом сезоне конкурса «Начни игру»

Началась регистрация на третий сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

В конкурсе могут принять участие ребята от 14 лет на треке «Создатель игр». Мероприятие пройдет под девизом «Делай игры». Регистрационная форма доступна на платформе начниигру.рф до 14 октября.

«Третий сезон конкурса „Начни игру“ будет полезен как для начинающих разработчиков, которые знакомы с основами разработки видео- и настольных игр, так и для опытных игровых специалистов, желающих заявить о себе инвесторам и работодателям», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

По словам Агафонова, в конкурсе ждут активную молодежь, готовую менять мир своими полезными играми.

За два сезона участниками Всероссийского конкурса «Начни игру» стали 5 144 жителя Московской области, из них 48 человек вошли в число финалистов. Во втором сезоне третье место в профессии «Геймификатор» среди финалистов до 18 лет заняла ученица 10 класса гимназии №2 «Квантор» Коломны Дарья Ватраскина.

Правила позволяют начать новую игровую разработку или прийти в третий сезон проекта с уже готовой идеей. Создавать игры ребята могут в соло-разработке или в команде до десяти человек, а если в команде открыты вакансии, то к ним могут присоединиться самостоятельные специалисты.

Для того чтобы выйти в финал «Начни игру», нужно решить шесть обязательных заданий. Зарегистрироваться можно в любое время до 14 октября, но подача заявки на конкурс в ближайшее время обеспечит доступ к уникальным образовательным программам и общению с экспертами игровой индустрии.

В течение третьего сезона с мастер-классами, фидбек-сессиями и воркшопами в прямом эфире выступят различные эксперты. Стартовую финансовую поддержку получат победители в каждой из четырех номинаций трека «Создатель игр» — «Семейные игры» — видео- и настольные игры для семейного отдыха и сплочения семьи, «Регионы и языки России» — номинация, посвященная культурной самобытности субъектов РФ.

В конкурсе также представлены номинации «Наука, образование и здравоохранение» — полезные игры, которые смогут обучить навыкам, необходимым для работы в научной, образовательной среде или медицине, и «Спорт и киберспорт» — видео- и настольные игры, посвященные разным видам спорта и здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.