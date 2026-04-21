Педофил-мазохист предлагал детям издеваться над собой за деньги на Камчатке

Педофил-мазохист предлагал двум несовершеннолетним девочкам издеваться над собой за деньги в Елизовском муниципальном округе Камчатского края. Об этом сообщает Amur Mash .

34-летний мужчина сидел в колонии за насилие над детьми. После освобождения опять начал знакомиться с несовершеннолетними в интернете, вел переписки в формате «18+», отправлял фото и просил за деньги причинить ему боль.

Суммарно пострадали две девочки, одной 14 лет, а второй — 16. Первая была изнасилована. Вторую педофил довел до беспомощного состояния и склонил к интиму.

В суде мужчина сказал, что его якобы хотят оболгать, настоящий возраст девочек не знал. Однако доказательства говорили о вине педофила.

Мужчину приговорили к 17 годам строгого режима. В течение 12 лет он не сможет заниматься воспитанием. Помимо этого, мужчина должен выплатить 500 тыс. рублей морального ущерба.

