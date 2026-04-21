Ефимов: 750 жителей приступят к осмотру квартир по реновации в Солнцеве

В Западном административном округе столицы, в районе Солнцево, 750 жителей из пяти старых домов начнут поэтапно осматривать новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Солнцево город предложил москвичам современные квартиры в новостройке по адресу: Боровский проезд, д. 1. Туда переедут 750 жителей пяти старых домов, расположенных в том же проезде. Всего в районе по программе реновации планируется расселить 43 дома, в новые квартиры переедут около 7,4 тыс. жителей», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

На первом этаже нового здания разместится Центр информирования по переселению. Там участники программы смогут получить разъяснения по любым вопросам, связанным с переездом.

В Департаменте градостроительной политики столицы отметили, что новостройка включает 3 корпуса, в которых расположено 357 квартир с улучшенной отделкой. Восемь из них предназначены для маломобильных граждан. В подъездах установлены лифты, обустроены помещения для консьержей и комнаты для хранения колясок и велосипедов. Нежилой первый этаж отведен под объекты социальной и бытовой инфраструктуры: аптеки, торговые точки, заведения общественного питания и центры досуга.

В районе Солнцево город уже передал под заселение участникам реновации 5 жилых комплексов, добавили в Градостроительном комплексе столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, жители домов 6 и 7 в Боровском проезде начнут определяться с выбором квартир 27 апреля. А 12 мая к ним присоединятся москвичи из двух соседних пятиэтажек — домов 9 и 11. Жители дома 4 начнут осмотр жилья с 25 мая.

«Переехать в новое жилье они смогут сразу после заключения договоров. С оформлением документов участникам программы реновации помогают сотрудники Департамента городского имущества, работающие в Центре информирования. Поэтапное переселение позволит им уделить достаточно внимания каждой семье и сделает переезд более комфортным», — пояснила Соловьева.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он отметил, что в 70 районах в рамках реновации обновлена инженерная инфраструктура.

