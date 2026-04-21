Мария Багреева: начался прием заявок на премию в области журналистики «ФИНКОР»

Стартовал прием заявок на соискание ежегодной Национальной премии «ФИНКОР» в сфере финансовой и экономической журналистики. В текущем году конкурс проводится в пятый раз, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Премию в 2022 году совместно учредили Комплекс экономической политики города Москвы и Министерство финансов Российской Федерации. Главная цель конкурса — выявление лучших практик освещения экономических и финансовых процессов, происходящих в стране.

В текущем сезоне работы участников будут оцениваться по девяти номинациям. К уже традиционным для премии разделам — «Газеты и журналы», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Онлайн-каналы», «Студенческая работа», а также двум специальным номинациям «Повышая финансовую грамотность» и «Экономика жизни» — добавится новая спецноминация под названием «Фондовый рынок 2.0».

По словам заместителя министра финансов Российской Федерации Ивана Чебескова, новая номинация премии — логичное продолжение работы Минфина России по повышению капитализации фондового рынка и увеличению доли долгосрочных сбережений людей. Уже созданы финансовые инструменты, позволяющие эффективно копить на различные цели, готова необходимая инфраструктура.

«Важным аспектом для обеспечения роста показателей развития фондового рынка является формирование его имиджа и повышение доверия граждан к финансовым инструментам. Журналисты в данном вопросе играют одну из ключевых ролей — именно они помогают доступно донести информацию до граждан», — пояснил Чебесков.

Участвовать в премии приглашают журналистов, редакции российских теле- и радиопередач, авторов и ведущих подкастов, владельцев онлайн-каналов, не запрещенных на территории Российской Федерации, а также студентов профильных факультетов отечественных образовательных организаций высшего образования.

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, финансово-экономическая информация в современном мире играет важную роль. Она оказывает влияние на все сферы жизни и каждый день помогает принятию важных решений. И именно от журналистов во многом зависит информированность людей об экономических событиях, а также постоянно растущая финансовая грамотность граждан.

«Национальная премия „ФИНКОР“ — признание профессиональных достижений и таланта журналистов, освещающих сферы экономики и финансов. С каждым годом мы отмечаем увеличение числа заявок на соискание премии: их за все время поступило почти две тысячи. Растет также качество представляемых материалов», — отметила Мария Багреева.

Заммэра пригласила к участию в премии как профессиональных, так и начинающих журналистов и талантливых людей. От них ждут новых ярких работ.

Для того чтобы стать участником премии, нужно предоставить статьи, интервью, очерки, записи телепередач и радиопрограмм, выпуски подкастов, блоги, онлайн-каналы, студенческие работы, вышедшие в свет в период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года. В рамках одной номинации от автора либо авторского коллектива можно подать не более одной заявки.

Заявки принимаются до 7 августа. Торжественная церемония награждения победителей пройдет осенью в «Манеже» в рамках XI Московского финансового форума. Узнать подробнее о премии и ее номинациях, а также подать заявку на участие можно на сайте финкор.рф.

Партнерами премии 2026 года стали Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации, платформа «Вместе Медиа», Вольное экономическое общество России, Союз журналистов России, Московский финансово-юридический университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Институт медиа НИУ ВШЭ и Молодежный Центр Союза журналистов России.