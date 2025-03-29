Жителей Москвы предупредили о сильном тумане

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В Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров, сообщается в Telegram-канале МЧС по городу.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, туман ожидается в ближайшие 1-2 часа с сохранением до десяти часов утра 29 марта.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья сообщили, что 28 марта в Московском регионе будет дождливая и ветреная погода. Температура воздуха прогнозируется от 8 до 10 градусов тепла.