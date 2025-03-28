В Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

В Москве и Подмосковье вечером 28 марта и утром следующего дня ожидается туман. Из-за этого в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

И в Москве, и в области период предупреждения продлится с 21 часа 28 марта до 9 часов 29 марта.

В это время в Московском регионе местами ожидается туман.

«Желтый» — это второй уровень, который предупреждает жителей об опасной погоде. Он также объявлен в Белгородской, Брянской, Ивановской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областях.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья сообщили, что 28 марта в Московском регионе будет дождливая и ветреная погода. Температура воздуха прогнозируется от 8 до 10 градусов тепла.