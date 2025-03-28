Дождливая и ветреная погода ждет жителей Московского региона 28 марта

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Гидрометцентр РФ: дождь будет в Московском регионе 28 марта

Днем 28 марта в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе днем в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер слабый.

Ранее в Московской области был сильный туман. Из-за него вводили «желтый» уровень погодной опасности.