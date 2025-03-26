В Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Туман окутает Подмосковье вечером 26 марта и утром следующего дня. В связи с этим в области ввели «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он начнет действовать в 21 час 26 марта. Продлится период предупреждения о непогоде вплоть до 9 часов 27 марта.

В это время в некоторых районах Подмосковья прогнозируется туман.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде. После него идет «оранжевый».

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана также будет действовать в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. А в Ярославской области был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за маловодья.

Ранее в Московском регионе вводили «желтый» уровень вечером 24 марта. Он действовал до вечера 25 марта из-за сильного ветра.