В Московском регионе на сутки ввели «желтый» уровень погодной опасности

В ближайшие сутки в Москве и Московской области местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. В связи с этим специалисты на 1 день ввели «желтый» уровень погодной опасности, говорится на официальном сайте Гидрометцентра России .

В Москве «желтый» уровень погодной опасности начнет действовать 24 марта в 21:00. Предупреждение о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду будет актуальным до 25 марта до 21:00.

Аналогичное предупреждение синоптики ввели и в Подмосковье. В этом регионе порывы ветра местами также будут достигать 15 м/с.

В Центральном федеральном округе в течение суток «желтый» уровень погодной опасности будет действовать также в Костромской области. 25 марта, начиная с 9:00 до 21:00, там ожидается ветер с порывами от 12 до 17 м/с.

В период действия предупреждения об ухудшении погодных условий населению рекомендуют быть максимально внимательными, не ходить пешком вблизи ненадежных и ветхих конструкций, а также не стоять под деревьями и не парковать под ними личные автомобили.