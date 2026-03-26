Житель Северной Каролины выиграл 2 млн долларов после 10 лет неудач

Житель штата Северная Каролина выиграл два миллиона долларов после десяти лет участия в лотерее, сообщает «Царьград» .

Дитрих Килпатрик на протяжении 10 лет регулярно покупал лотерейные билеты. По его словам, участие в розыгрышах стало привычкой, хотя на крупный успех он не рассчитывал.

16 марта мужчина вновь приобрел билет и в этот раз выиграл два миллиона долларов — около 164 миллионов рублей. Этот приз стал первым значительным выигрышем за все годы его участия.

После объявления результатов Килпатрик признался, что почувствовал, будто теперь у него есть все необходимое. Часть средств он намерен направить на ремонт дома, а оставшиеся деньги планирует пожертвовать церкви.

