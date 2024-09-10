Жильцы попавшего под атаку дронов дома в Раменском покидают свои квартиры

Жильцы попавшего под атаку дронов дома в Раменском вынуждены покидать свои квартиры, сообщает РЕН ТВ .

Многие квартиры пострадали. Например, в одной из них выбит стеклопакет, а пол усыпан осколками. Территорию вокруг дома оцепят до утра.

Ранее власти Раменского городского округа сообщили, что для удобства горожан организовали два пункта временного размещения, которые оборудовали всем необходимым для комфортного в них жилья. Части семьям из поврежденных БПЛА домов уже разрешили вернуться в свои квартиры.

Украина атаковала Москву с помощью дронов в ночь на 10 сентября. Из-за воздушной опасности приостанавливал работу аэропорт Внуково.