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Власти Раменского: комфортные условия обеспечили в ПВР после атаки дронов

Сразу два пункта временного размещения (ПВР) оборудовали для комфортного пребывания людей из домов, в которые попали осколки сбитого украинского дрона. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.

В Раменском ПВР находятся в Доме культуры им. Воровского и в Раменском доме учителя.

«В общей сложности там 200 человек сейчас находится. Для детишек сделали отдельные три комнаты. Поставили туда раскладушки, чтобы было комфортно. Среди них есть два ребенка трех и шести месяцев, совсем маленькие», — рассказал Малышев.

Малышев пообещал доложить Воробьеву до конца дня 9 сентября по восстановительным работам в поврежденных домах.

Ранее Малышев рассказал, что жителей дома на Высоковольтной улице скоро начнут впускать в квартиры. Кинологи заканчивают работу на месте падения обломков украинского дрона.