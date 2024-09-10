Жителей поврежденных при атаке БПЛА домов в Раменском запустили в квартиры

В свои квартиры в поврежденной беспилотником многоэтажке в Спортивном проезде в Раменском смогли зайти те, чье жилье расположено на 6 этаже и ниже.

Сейчас представители УК занимаются составлением краткого акта о состоянии квартир.

Проживающая на первом этаже женщина отметила, что в ее квартире обошлось без повреждений, только немного подтопило ванную. По словам жильца со второго этажа, его недвижимость также не повреждена. В момент атаки дрона он с семьей был на даче.

Семье с третьего этажа тоже повезло — повреждений в их жилье не зафиксировано. Они забрали необходимые вещи и на время поехали к знакомым. Молодые люди воспитывают троих детей, один из них — совсем малыш. Они надеются, что вечером их пустят в квартиру.

Разрушения фиксируются, начиная с 7 этажа. Выше 6 этажа никого пока не пускают, там идут следственные действия. Именно в эти квартиры ударил беспилотник. Предварительно, ремонт может занять около 2-3 месяцев.

По словам врип главы Раменского округа Эдуарда Малышева, тех, кто не сможет вернуться в свои квартиры, временно разместят на базе «Сатурна» и довезут туда.

Жителей дома на Высоковольтной улице, в который тоже попал дрон, запустят в квартиры в течение часа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.