Жилищный сертификат обернулся уголовными делами в Московской области

В Мытищах многодетная мать и чиновник стали фигурантами уголовных дел

В подмосковных Мытищах начинается новый виток дела вокруг незаконно выданного жилищного сертификата, который привел к уголовным делам как против получательницы, так и против чиновника.

Многодетная мать Тахмина Самадова, проживающая с семьёй в Мытищах около 14 лет, сначала получила сертификат, а затем стала фигуранткой уголовного дела по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в Информационном центре СК России.

Ситуация обострилась, когда Самадова попыталась через суд оспорить постановление администрации Мытищ от 27 января 2025 года об отмене решения о предоставлении ей жилищного сертификата. Следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области расценили это как новую попытку мошенничества, возбудив второе уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее под следствие попал и замглавы администрации городского округа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Чиновник не проверил достоверность сведений о проживании семьи в однокомнатной квартире и их доходе, что привело к незаконной выдаче сертификата.

Сейчас семья Самадовых исключена из списков малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела, включая возможные коррупционные составляющие.