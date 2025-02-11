Замглаву Мытищ подозревают в незаконной выдаче жилищного сертификата

Замглавы администрации городского округа Мытищи подозревают в халатности в связи с незаконной выдачей жилищного сертификата. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее администрация муниципалитета вручила жилищный сертификат многодетной семье Тахмины Самадовой, которая вместе с супругом и детьми проживает в Мытищах около 14 лет. Позднее в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).

Также следователи выявили нарушения со стороны должностных лиц. В отношении замглавы Мытищ возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Чиновник не проверил предоставленные сведения о проживании многодетной семьи в 1-комнатной квартире и уровне ее дохода.

Семью Самадовых исключили из списков малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Расследование уголовного дела продолжается.