Женский фестиваль «Ветка мимозы» развернется в Раменском

Праздник весны и женственности «Ветка мимозы» состоится 28 февраля в СК «Борисоглебский» с 11:00 до 16:00, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его организуют Раменские отделения Союза содействия женскому предпринимательству и Союза женщин России при поддержке Администрации Раменского муниципального округа.

«Это удобное и просторное место станет идеальной площадкой для всех запланированных мероприятий, как от модного дефиле, гастрономических конкурсов, спортивных мероприятий и мастер-классов, так и до награждения и вручения наград», — сообщили организаторы.

Для гостей праздника также проведут концерт и ярмарку мастеров, подготовят фотозону для памятных снимков, устроят выставку и конкурс с подарками от местных предпринимателей. На фестиваль можно прийти всей семьей, дети поучаствуют в мастер-классах или повеселятся в игровой зоне.

Жители смогут посетить фестиваль бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться онлайн через организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.