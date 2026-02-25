сегодня в 12:03

Женщина видела пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку за час до исчезновения

В Смоленске пропавшую 9-летнюю девочку видели на улице примерно за час до ее исчезновения, сообщает РЕН ТВ .

Девочка вышла гулять с собакой и поздоровалась с местной жительницей. Спустя час мать обнаружила только собаку, а дочь бесследно исчезла.

На данный момент ребенка до сих пор не нашли. Его разыскивают полицейские, спасатели и волонтеры.

По факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело.

