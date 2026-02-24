Более 200 человек участвуют в поиске девочки, пропавшей в Смоленске

Более 200 человек участвуют в поиске 9-летней девочки, пропавшей в Смоленске, сообщает ТАСС .

Как рассказала координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» Анна Жойкина, утром девочка вышла выгуливать собаку и не вернулась домой. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что утром 24 февраля девочка вышла из квартиры погулять с собакой из своего дома на улице Маршала Еременко. Ее мать обнаружила во дворе лишь животное и забила тревогу.

Местные жители предполагают, что школьницу могли насильно посадить в автомобиль и увезти. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. К проведению поисковых мероприятий подключены правоохранительные органы и добровольцы.

