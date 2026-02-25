сегодня в 10:12

Пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку все еще не нашли

Девятилетнюю девочку, которая пропала в Смоленске, до сих пор не нашли. Ее разыскивают полицейские, спасатели и волонтеры, сообщает «112» .

Утром 24 февраля девочка вышла погулять с собакой из квартиры дома на улице Маршала Еременко. Ее мама обнаружила во дворе лишь питомца и забила тревогу.

Поиски девочки продолжаются в городе. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.

Местные жители предполагают, что девочку могли насильно посадить в автомобиль и увезти. Специалисты устанавливают все детали произошедшего.

