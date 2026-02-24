9-летняя школьница без вести пропала в Смоленске

В Смоленске разыскивают пропавшую 9-летнюю школьницу. Ребенок отправился на прогулку с собакой, однако позднее во двор вернулся только питомец, сообщает Telegram-канал «112» .

Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело в связи с исчезновением несовершеннолетней девочки.

Известно, что утром 24 февраля девочка вышла из квартиры одного из домов на улице Маршала Еременко, чтобы вывести собаку, и не вернулась. Ее мать обнаружила во дворе лишь животное и забила тревогу.

Местные жители предполагают, что школьницу могли насильно посадить в автомобиль и увезти. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. К проведению поисковых мероприятий подключены правоохранительные органы и добровольцы.

