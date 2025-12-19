Женщина с сумкой, набитой долларами, превратилась в мем в Балашихе

На автобусной остановке в Балашихе заметили женщину с сумкой, «набитой долларами». Оказалось, что это всего лишь принт, но дама успела превратиться в мем, сообщает Постньюс .

Пользователи Сети стали выдвигать различные предположения, откуда женщина взяла столько денег. Некоторые предположили, что это новогодняя премия. Многие скинули фото начальникам.

«Я тоже был хорошим мальчиком и добросовестно делал свою работу, но поскольку я еще и скромный, то буду рад и половине», — шутит один из комментаторов.

