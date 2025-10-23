Сам решу: звезда «Кадетства» Емельянов ответил мемом на вопрос об алиментах

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов не только не уменьшил, но и увеличил долг по алиментам. На соответствующий вопрос журналистов он ответил популярным мемом, сообщает Super.ru .

Бывшая супруга актера Екатерина Директоренко утверждает, что он не выходит с ней на связь и не общается с сыновьями. Емельяненко все также числится в числе должников по алиментам на сайте ФСПП.

«Долг он не сократил. И задолженность больше, чем здесь написано, намного — в несколько раз. Кроме того, он не общается ни со мной, ни с детьми», — высказалась Директоренко.

Также актер должен налоговой 99 тысяч рублей. Журналисты спросили у Емельяненко, как обстоят дела с долгами, но тот в ответ прислал популярный мем «Сам решу».

Пара узаконила отношения в 2010 году. За время брака у них родились двое сыновей Степан и Василий. В 2017 году они развелись, а еще через два года Екатерина подала в суд на алименты. С тех пор вопрос не решен.

