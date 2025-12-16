Жена тренера «Зенита» Семака после «марша Сатаны»* предрекла апокалипсис Европе

Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, Анна Семак, поделилась своими мыслями о посещении Германии, где она стала случайным очевидцем шествия «марша Сатаны»*, сообщает «Бриф24» .

Анна Семак рассказала, что исторический центр города был полностью перекрыт, и люди активно снимали все происходящее на свои мобильные устройства. По ее словам, по улицам старого города двигалась колонна, которую сопровождали сотрудники полиции.

Женщина также высказала мнение о том, что Европа, утратившая моральные ценности, «близка к своему личному концу света, как никогда раньше».

Ранее Анна Семак сообщила, что вместе с мужем была задержана в аэропорту Мюнхена при попытке вылететь обратно в Россию. Задержание было связано с предметами, приобретенными супругами в Германии.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, и его деятельность на территории страны запрещена.

