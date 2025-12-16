Футбольного тренера Семака задержали в аэропорту Мюнхена

Главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака остановили при вылете из Германии, так как пограничники выявили нарушение правил вывоза предметов из стран ЕС, сообщает «112» .

Семак с женой Анной в Германии провели насыщенный шопинг-тур. Но в Евросоюзе по новым законам россиянам запрещено вывозить купленные вещи, стоимость которых выше 300 евро за товарную единицу.

Поэтому тренеру назначили штраф, а купленные вещи он оставил немецкому приятелю.

Ранее Семак занял первое место в рейтинге цитируемости среди спортсменов Петербурга.

