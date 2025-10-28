Главный тренер «Зенита» Семак стал самым цитируемым спортсменом Петербурга

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак занял первое место в рейтинге цитируемости среди спортсменов Петербурга по итогам исследования «Петербургского дневника» и аналитической системы «Медиалогия», сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ежегодном рейтинге самых популярных спортсменов Петербурга вновь лидируют представители футбольного клуба «Зенит». Первое место занял главный тренер команды Сергей Семак. Вторую строчку рейтинга занял полузащитник Максим Глушенков, который, по мнению экспертов, проявил себя в сентябрьских матчах.

Третье место неожиданно досталось фигуристу Петру Гуменнику, успешно выступившему на отборочном турнире к Олимпийским играм. Спортивный комментатор Геннадий Орлов отметил, что фигурное катание традиционно пользуется популярностью в Петербурге, а Гуменник в последнее время демонстрирует отличные результаты.

Среди футболистов «Зенита» в десятке оказались Луис Энрике и Дуглас Сантос. Интерес к Сантосу вырос после того, как он получил российский паспорт, а затем вновь стал легионером, приняв приглашение сыграть за сборную Бразилии. Орлов подчеркнул, что не видит в этом ничего предосудительного, поскольку для игрока важно выступать за национальную команду.

В десятку также вошел главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов. По словам Орлова, Ларионову приходится работать в сложных условиях из-за сокращения бюджета и большого количества молодых игроков в составе. Комментатор выразил надежду, что ситуация в команде улучшится, несмотря на текущие трудности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.