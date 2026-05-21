Суд в Крыму приговорил оренбуржца к 17 годам за госизмену

Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Оренбургской области и гражданке Украины за передачу данных о военной технике Черноморского флота России. Мужчина получил 17 лет колонии строгого режима, сообщает 56orb.ru .

По данным УФСБ по Республике Крым и Севастополю, 39-летний россиянин и 35-летняя уроженка Одесской области фотографировали и снимали на видео авиационную технику морской авиации Черноморского флота. Также они отслеживали передвижение военных кораблей в акватории порта Ялты.

Следствие установило, что материалы передавались через мессенджер, который использовали украинские спецслужбы для корректировки ракетно-бомбовых ударов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в 2024 году мужчина самостоятельно связался с представителем СБУ, поскольку выступал против проведения СВО. Позднее он привлек к выполнению задания сожительницу.

В отношении мужчины возбудили дело о государственной измене, в отношении женщины — о шпионаже. Суд приговорил россиянина к 17 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев. Гражданке Украины назначили 15 лет колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

