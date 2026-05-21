В Омске снова выставили на торги завод-недострой за 23 млн

сегодня в 13:29

В Омске вновь выставили на торги заброшенный имущественный комплекс

Департамент имущественных отношений Омска повторно выставил на торги заброшенный имущественный комплекс на пересечении 6-й Ленинградской и 6-й Станционной. Начальная цена превышает 23 млн рублей, сообщает gorod55.ru .

В состав лота входят шесть недостроенных зданий. Объекты расположены на окраине города и долгое время не используются.

Этот имущественный комплекс уже пытались продать ранее. Летом прошлого года власти проводили аукцион, однако бетонные недострои не заинтересовали ни одного покупателя.

Приватизация объектов позволит пополнить городской бюджет более чем на 23 млн рублей. Ранее в открытом доступе публиковались фотографии заброшенных зданий, выставленных на торги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.