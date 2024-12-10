сегодня в 15:02

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе до вечера среды

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы вновь продлили в Московском регионе. Он будет действовать до вечера среды, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики спрогнозировали появление гололедицы в Москве и Подмосковье. Период предупреждения об опасных погодных условиях продлится до 21 часа 11 декабря.

«Желтый» уровень объявляют в связи с потенциально опасной погодой. Ранее его вводили в Московском регионе до 21 часа 10 декабря.

Между тем синоптики сообщили, что январские морозы ударят в Москве и области в конце недели. Погода начнет ухудшаться уже в среду.