Январские морозы ударят в Московском регионе в конце недели

Январские двузначные морозы ударят в Москве и области уже 14 декабря. Погода начнет ухудшаться в среду — будет прорываться холодный атмосферный фронт, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Всю неделю днем в Московском регионе будет от пяти до двух градусов ниже нуля, а ночью — от восьми до трех градусов ниже нуля. В субботу в столицу и область придет гребень антициклона. Из-за этого по регионам ударят январские морозы.

Так, в Москве будет до 10 градусов ниже нуля. В области ожидается от 15 до 10 градусов ниже нуля.

«Это соответствует климатической норме января», — отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что гололедица и сильный мороз придут в Московский регион 10 декабря.