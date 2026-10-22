Глава Химок проверила обновленный тротуар вдоль Юбилейного проспекта

На участке вдоль Юбилейного проспекта старую плитку заменили асфальтом и установили новые бортовые камни. Ширина обновленного тротуара составляет три метра, протяженность — около километра. Работы выполнили по наказам жителей в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Инна Федотова отметила, что благоустроенные пешеходные маршруты и качественная городская среда обеспечивают комфорт жителей.

Обновление участка стало частью масштабной программы обустройства пешеходных коммуникаций при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из 65 маршрутов, запланированных на 2026 год, работы завершили на 54. Оставшиеся дорожки в разных микрорайонах округа планируют обустроить в установленные сроки. Глава Химок взяла выполнение работ под личный контроль.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.