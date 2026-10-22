Депутаты избрали Сергея Лукичева главой Балашихи на пять лет

Сергей Лукичев избран главой Балашихи сроком на пять лет. Решение совет депутатов принял на заседании 22 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность главы Балашихи. Окончательное решение приняли депутаты городского совета.

В заседании участвовали председатель совета депутатов Геннадий Попов, депутаты, председатель и члены конкурсной комиссии, представители общественных организаций и правоохранительных органов.

«За 12 лет работы в Балашихе я убедился в одном: даже самые большие проекты и значительные бюджетные вложения теряют смысл, если мы не слышим жителей. Именно человек, его потребности, его повседневная жизнь должны быть главным ориентиром в работе», — сказал Сергей Лукичев.

Сергей Игоревич Лукичев родился 23 июля 1991 года в Петропавловске-Камчатском-50. В 2013 году окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по специальности «Менеджмент организации».

Карьеру в администрации Балашихи он начал в 2014 году в управлении имущественных отношений. Позднее занимал руководящие должности в комитете по управлению имуществом и возглавлял управление строительного комплекса.

С 2018 года Лукичев работал заместителем главы администрации, затем — первым заместителем главы городского округа, курируя ключевые направления его развития. За 12 лет он прошел путь от главного специалиста до главы Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы закрытого административно-территориального образования Молодежный Андрея Михайлова.

«С 20 февраля полномочия главы Молодежного исполняет Андрей Васильевич Михайлов. Андрей Васильевич долгое время работал в муниципальной команде Наро-Фоминского округа. Вы сопровождали политическую работу и встречи с жителями. Очень надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать уверенно, и достойно выполнять задачи на вверенной вам территории», — сказал губернатор.