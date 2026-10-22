Эксперт: новые объекты в Коммунарке станут визитной карточкой территории

В Коммунарке дан старт строительству сразу трех новых объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС . Коммунарка, по его словам, является центром ТиНАО и важной точкой для реализации уникальных градостроительных проектов: здесь уже открыта суперсовременная больница и возводится новый кампус университета «СТАНКИН». По словам архитектора Андрея Асадова, возводимые объекты не только станут центрами притяжения для жителей и туристов, но и визитной карточкой Коммунарки.

Первый объект — Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс, который создается по поручению Президента России Владимира Путина. Он объединит функции хранилища и выставочного комплекса сокровищ российских музеев. Как отметил Собянин, здесь будет полный цикл работы с музейными предметами: от приема и первичной обработки до исследования, реставрации, хранения и экспонирования.

«В отличие от традиционных закрытых запасников, шедевры будут находиться в открытом доступе. Сюда можно будет прийти, как в обычный музей. Завершить создание комплекса планируется в 2028 году», — подчеркнул градоначальник.

Второй проект — строительство Суперколледжа, который станет крупнейшим в России центром среднего профессионального образования. В нем будут готовить кадры по семи ключевым направлениям — от строительства и промышленности до креативных индустрий и гостеприимства.

«Закончим возведение Суперколледжа в 2029 году. Объект войдет в состав единого научно-образовательного кластера в Коммунарке вместе с кампусом МГТУ „СТАНКИН“ и Головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности», — добавил Сергей Собянин.

Третий объект — современный спортивный комплекс для студентов Суперколледжа и «СТАНКИНа». В нем предусмотрены универсальные залы, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн, ледовая арена, залы специальной физической подготовки, борьбы, силовой подготовки и армрестлинга, гимнастики, а также мультимедийная аудитория для киберспорта и электронный тир. Строительство планируется завершить в 2029 году.

Как уточнил архитектор Андрей Асадов, роль «якорных» общественных объектов при комплексном развитии территорий крайне важна.

«Эти объекты в Коммунарке станут не только новыми местами приложения труда или образования, но и полноценными центрами притяжения как для жителей, так и для туристов. Архитектурный облик подобных проектов должен быть априори ярким и узнаваемым, служить визуальным ориентиром среди остальной застройки. Стать визитной карточкой для всей территории», — подчеркнул архитектор Андрей Асадов.

Архитектор также назвал и другой важный аспект — прилегающая территория и внутренние пространства подобных объектов должны быть открытыми и доступными для широкой аудитории, хотя бы частично.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил важную роль новых соцобъектов в формировании городской среды.

«Новые социальные объекты формируют комфортную городскую среду в шаговой доступности, снижают маятниковую миграцию, разгружают существующие учреждения и создают новые точки притяжения для жителей. За девять месяцев 2026 года построено и сдано в эксплуатацию 69 объектов социальной направленности. Среди них преобладают учреждения образования — 47 зданий школ, детских садов и образовательных комплексов, которые обеспечили город почти 21 тыс. мест для школьников и дошкольников. Наряду с ними построили шесть объектов культуры, пять объектов здравоохранения и 11 спортивных объектов. География строительства охватывает все административные округа Москвы», — отметил Ефимов.