В Химках отремонтировали входную дверь жилого дома на улице Пожарского

Ремонт входной двери провели в одном из жилых домов на улице Пожарского в микрорайоне Левобережный в Химках. Запирающее устройство дополнительно закрепили защитным тросом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В жилом доме на улице Пожарского в микрорайоне Левобережный отремонтировали входную дверь. Для дополнительной надежности запирающее устройство закрепили защитным тросом. Он поможет удержать крепление на месте при внешнем воздействии.

Представители администрации и управляющей компании встретились с жильцами, чтобы обсудить ситуацию и возможные варианты помощи семье, пострадавшей в результате поломки крепления магнита. Они остаются на связи с семьей и готовы помогать в решении возникающих вопросов.

По вопросам содержания дома, общедомового имущества и другим вопросам ЖКХ жители могут обращаться в свою управляющую компанию. Контакты управляющих компаний размещены по ссылке: https://admhimki.ru/novosti/:id80465

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.