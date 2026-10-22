В Кремле заявили, что слово «нишевый» в России больше не актуально

Ямпольская прокомментировала претендентов на звание «Слово года 2026». Основные кандидаты — «нишевый», «прайм-эра», «ИИ», «колобок», «пухосос» и междометие «газ». Однако Ямпольская считает, что слово «нишевый» уже можно забыть.

По ее словам, несколько лет назад оно было распространено в России, но сейчас уже не актуально. Ямпольская отметила, что сейчас прослеживает тенденция к возвращению в повседневную жизнь «всего родного».

«Первое слово, которое мне приходит в голову и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег, я думаю, по итогам работы в нынешнем году, это, наверное, слово родной», — сказала советник президента.

Она считает, что именно прилагательное «родной» должно стать словом 2026 года.

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