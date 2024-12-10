В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы

сегодня в 12:37

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности погоды. Он связан с возникновением гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

И в столице, и в Московской области период предупреждения будет длиться до 21 часа 10 декабря. Местами на дорогах будет гололедица.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Днем во вторник в Московском регионе ожидается от минус пяти до минус трех градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадков не будет.